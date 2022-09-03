جين فوندا تتلقى رسائل دعم بعد إعلان إصابتها بالسرطان: بطلة ومحاربة

حالة واسعة من الدعم والحب أحاطت بها نجمات السينما الأمريكية، الفنانة الكبيرة جين فوندا التي أعلنت خلال الساعات الماضية إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية، وبداية تلقي العلاج الكيميائي الذي سيستمر لمدة 6 أشهر، خلال تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، وتوالت عليه تعليقات النجمات المليئة بالدعم والتمنيات الطيبة بالشفاء.

علقت النجمة الأمريكية ديان كيتون على تدوينة جين فوندا، قائلة: «نحن نحبك يا جين. أنت بطلة ومحاربة، طيلة حياتي كنت أشعر بالإعجاب في كل ما تفعليه»، بينما كتبت ريس ويذرسبون: «أرسل لك كل قوتي.. أحبك يا جين»، وعلقت ديبرا ميسينج: «نرسل لك نورًا شافيًا وحبًا وقوة»، أما تشيلسي هاندلر، وجهت لها رسالة قائلة: «أحبك يا جين.. أفكر فيك دائمًا»، وفقا لما تشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

نجوم هوليوود يدعمون جين فوندا في حربها ضد السرطان

وقالت عارضة الأزياء نعومي كامبل، «الملكة الحبيبة جين فوندا شكرًا لك، حتى في هذا الوقت الصعب الذي تشاركه معنا، من المهم جدًا أن يكون لديك عقلية إيجابية !! وأنت كذلك، بارك الله فيك، أفكاري ودعواتي معك»، ومن جانبها، كتبت ليلي كولينز: «أرسل إليك الكثير من الحب والنور وكل الأفكار الإيجابية الممكنة. كم أنت جميلة وقوية».

ولم تقتصر التعليقات على النجمات فقط، حيث علق مارك روفالو : «أرسل لك كل الحب والقوة يا جين.. مليئة بالرحمة والتفاؤل دائمًا».

جين فوندا تعلن إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية: السرطان معلم وأنا انتبه للدروس

وكشفت جين فوندا تفاصيل إصابتها بالسرطان في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «السرطان مرض قابل للعلاج.. يعيش 80% من الناس، لذلك أشعر بأنني محظوظة للغاية، محظوظة أيضًا لأن لدي تأمين صحي وإمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء والعلاجات».

وتابعت: «السرطان معلم وأنا أنتبه للدروس التي يقدمها لي، شيء واحد أظهر لي بالفعل هو أهمية المجتمع. لتنمية وتعميق المجتمع حتى لا نكون وحدنا، والسرطان مع بلوغي حوالي 85 عامًا، يعلمنا بالتأكيد أهمية التكيف مع الحقائق الجديدة».