بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة «إسلام محمد»، المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، طعنًا بالسكين بمدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل طالبة أكاديمية الشروق المجني عليها سلمي بهجت، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، بالقرب من مجمع محاكم الزقازيق، إذ تمّ استجواب المتهم بعد القبض عليه.

التربص للمجني عليها

وتلقت النيابة العامة، يوم 9 أغسطس الماضي، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد بارتكاب المتهم «إسلام محمد»، جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد التربص لها بعقار محل عمل إحدى صديقاتها، وانهال عليها طعنًا بـ سكين كان بحوزته.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتمّ رفع ما بها من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها سلمى بهجت، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة، فضلًا عن التحفظ على هاتف المجني عليها والمتهم، والسلاح المُستخدم في ارتكاب الجريمة.