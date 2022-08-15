«سكين ودماء».. تفاصيل مقتل «مؤمن» على يد جاره بشبرا الخيمة

جثة لشاب ثلاثيني غارقة وسط بركة من الدماء، نتيجة إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد، كان الشاب ضحية خلافات سابقة بينه وبين المتهم، إذ سيطر على الأخير شيطان الانتقام وأعمى بصيرته، وتعدى على المجني عليه بالضرب، إذ يسقط جثة هامدة.

ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة الشنيعة، بعد أن قررت، اليوم، محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق الـمتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

تحية الوداع

خرج الشاب الثلاثيني الذي يُدعى «مؤمن» من منزله، مودعًا أهله على أمل اللقاء القريب، لم يكن يعلم أن القدر لم يهمله فرصة العودة مرة أخرى، ترجل الشاب وسط بلدته ملقيا التحية على أهله وجيرانه، وكأنهم يعلم أنه يُلقي تحية الوداع، ذهب في طريقه حتى فاجئه الرجل الأربعيني «طه» صاحب الـ42 عاما، بوقوفه أمامه ووجه لا يبشر بالخير.

التهديد بالقتل

ملامح غاضبة وعينين تشتعل بها النيران، وقف «طه» أمام «مؤمن»، كان بين الطرفان خلافات سابقة لم تنتهي، نشبت بينهما مشادة كلامية حتى تطورت إلى مشاجرة تجمع على أثرها أهالي المنطقة، إذ استل «طه» سلاحه الأبيض «سكين»، وحاول تهديد المجني عليه «مؤمن».

مقتل الشاب والقبض عل المتهم

خلال المشاجرة، تعدى المتهم بالضرب على «مؤمن» ووجه له عدة طعنات متفرقة بالجسد قاصدا قتله وإزهاق روحه، حتى سقط الأخير يتلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ يكن ضحية الخلافات، لم يكن أنها ستودي بحياته على يد جاره، وتم القاء القبض على المتهم وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي

قررت، اليوم، محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق قضية المتهم بقتل عامل بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.