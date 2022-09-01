عمر خيرت يتصدر التريند بعد عرض حفله في ختام مهرجان القلعة

تصدر الموسيقار القدير عمر خيرت، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حفله في ختام مهرجان القلعة للموسيقى للغناء، والتي تعرض حصريًا على شبكة تلفزيون «الحياة».

وكان المميز في مهرجان محكى القلعة التاريخي العام الجاري، قدرته على جذب كافة فئات وطبقات المواطنين من داخل مصر، فضلًا عن الجمهور العربي والأجنبي العاشق للموسيقى والفن الأصيل، إذ تحرص وزارة الثقافة على مشاركة كوكبة مميزة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين، فضلًا عن الإبقاء على سعر التذكرة زهيدًا «20 جنيها» فقط للفرد لحضور حفلات يوم كامل.

معجزة اللحن المصري العالمي عمر خيرت

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا عن سعادتهم البالغة بالحفل الختامي للمهرجان، والذي قدم فيه الموسيقار القدير عمر خيرت فقرة به، إذ قال أحد المتابعين: « في عظمة في مهرجان القلعة والله، كان نفسي أكون هناك، بس أنا هناك بقلبي».

فيما قال آخر: «وفي الختام، معجزة اللحن المصري العالمي عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان محكى القلعة الثلاثين، أبدا طول ما القلعة شامخة نلتقي ومهرجانها كل السنين الجاية، مصر فيها فنانين عظام بيعملوا حفلات بتذكرة رمزية زي العبقري عمر خيرت، وفيها جمهور عظيم بيتذوق الفن الراقي حضورا في الحفل أو من خلال التلفزيون».

الدورة الـ 30 لمهرجان محكي القلعة للموسيقى والغناء

بينما أعرب آخر عن سعادته بعمر خيرت: «مهرجان القلعة ينسف كل مزاعم انحدار ذوق المصريين، عمر خيرت فعلاً جزء كبير أوي في تاريخ الفن النظيف في مصر الحديثة، جعل المصريون يذهبون لحفلات موسيقى بدون غناء».

وبنجاح باهر نظمت الدورة الـ30 لمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، وفي أحضان القاهرة التاريخية وبين أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي وفي هوائها الطلق، استمع آلاف المصريين والعرب والأجانب بحفلات الطرب الأصيل والفن الراقي.