توزيع 35% من المقررات التموينية على المواطنين في كفر الشيخ

شهد الفرع الرئيسي للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة كفر الشيخ، والفروع المتعددة بالمراكز والمدن، توزيع 35% من المقررات التموينية لشهر سبتمبر الجاري، على المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمود محمد نجيب، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إنه وجّه بصرف المقررات التموينية للمواطنين، ومتابعة عمليات وصول السلع الغذائية للفروع والمخازن، وتوزيعها على التجار، لصرف المواطنين السلع سواء للدعم أو المنحة المقررة، وأنه تم صرف 35% من المقررات التموينية.

وصول كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في بيان، أن كميات كبيرة من السلع الغذائية وصلت لمقر الفروع المتعددة للشركة العامة لتجارة الجملة، وجرى توزيع المقررات التموينية على التجار، لتوزيعها على المواطنين، لافتاً أن عمليات الصرف مستمرة لحين الانتهاء من صرف كافة المواطنين للسلع، سواء الدعم الأساسي، أو المنحة.

توزيع 35% من المقررات التموينية حتى اليوم

وأضاف محمود محمد نجيب، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، أنه تم توزيع 35% من المقررات التموينية حتى اليوم 3 سبتمبر الجاري، ومن المقرر الانتهاء من صرف كافة المقررات التموينية في 8 سبتمبر الجاري، منوهاً أن المحافظة لديها مخزون تمويني كبير وسلع متعددة بـ25 فرع للشركة والتي تضم 102 مخزن.

وأشار «نجيب»، إلى أن المخازن لديها حالياً 420 ألف كرتونة زيت، و5500 طن سكر، و123 طن أرز والمستهدف وصوله 500 طن خلال أسبوع، و750 طن مكرونة، و100 طن دقيق، و20 ألف كرتونة سمنة، وهناك كميات كبيرة سترد للمخازن خلال الأيام المقبلة وعملية التوريد مستمرة للمخازن، إضافة للسلع التكميلية من «خل، وجبنة، وسمنة، وصلصة ومسحوق غسيل، وشاي، وملح، ولبن، ومربي، وتونة، وصابون، وغيرهم من السلع».