ضبط نصف طن أسماك مجمدة و500 علبة سجائر مجهولة المصدر في كفر الشيخ

كثفت مديريتي الطب البيطري والتموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ببيلا، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أسماك مجمدة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 3130 جنح قسم شرطة بيلا، ضد صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 500 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات والفواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط سجائر مهربة ومجهولة المصدر

كما نجحت الحملة في ضبط 500 علبة سجائر مستوردة، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، لدي مالكي محلين لتجارة السجائر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك محضرين حملا رقمي 3128 و3129 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.