رفع 1890 طن مخلفات في 14 مركزا ومدينة بمحافظة كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

رفع مخلفات في حملات مكبرة بكفر الشيخ

وقال المحافظ، في بيان له، إن جملة المخلفات التي تم رفعها تبلغ 1890 طناً بـ14 مركزاً ومدينة، وهي «كفر الشيخ 262 طناً، برج البرلس 51 طناً، سيدي سالم 157 طناً، وسيدي غازي 45 طناً، بلطيم 118 طناً، الرياض 115 طناً، الحامول 163 طنا، ومصيف بلطيم 41 طنا، قلين 122 طنا، بيلا 177 طنا، ودسوق 245 طنا، فوة 202 طن، مطوبس 163 طنا، مسير 27 طنا»، بإجمالي 1890 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

أعمال صيانة دورية أعمدة الإنارة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.