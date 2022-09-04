وصول أسرة «فتاة الزقازيق» لأولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنتهم

وصل إلى محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، أسرة المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، التي قُتلت على يد زميلها في الجامعة «إسلام محمد».

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وبعد حدوث الواقعة داخل مدخل إحدى عقار محل عمل صديقة المجني عليها سلمى بهجت، أصدَر النائب العام، بيانًا أمر فيه بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم هدد المجني عليها وذويها

وخلال البيان كشفت النيابة التحقيقات التي أجريت مع المتهم، أن المتهم حتي تاريخ ارتكابه للجريمة، كان يلاحق المجني عليها لفترة وهددها وعددًا من ذويها بالإساءة لها ولسمعتها وقتلها، بعد رفضهم خطبته لها، لسوء سلوكه وشذوذ أفكاره ومعتقداته، فضلًا عن تعاطيه مواد مخدرة.

تربص المتهم للمجني عليها بمدخل العقار

وتربص المتهم للمجني عليها في مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وجاء في أقوال عدد من الشهود على الواقعة، أنَّهم سمعوا صراخ المجني عليها وبعدها رأوا المتهم يطعنها بسكين كان بحوزته، وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أن المتهم كان يحوم حول العقار قبل ارتكاب الجريمة بساعة واحدة.

كما أن المتهم كان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار التي كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها سبق وأن تلقت فيها تدريبًا قبل فترة.