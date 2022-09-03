الحكومة: مصر تسجل أعلى معدل نمو وأقل «بطالة» منذ سنوات طويلة

قدَّم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف حساب بشأن الاقتصاد المصري في الـ8 سنوات الماضية، موضحا أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المنتهي بنهاية شهر يونيو الماضي، ويُصنف بأنه أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً رغم تداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية».

وأضاف المركز في تقرير صادر عنه اليوم، أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد كان 2.9% خلال العام المالي 2013/ 2014 وأصبح 6.6% خلال 2021.

وأشار إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بـ300%؛ ليبلغ 7.9 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/ 2014.

مصر تسجل أقل معدل بطالة منذ 30 عاماً

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر سجلت أقل معدل بطالة منذ 30 عاماً؛ ليسجل 7.2% في الربع الثاني من 2021، مقابل 13% خلال عام 2014.

ولفت إلى أن معدل التضخم الاقتصادي جاء ضمن مستهدفات البنك المركزي، إذ سجلت 8.5% عام 2021/ 2022، مع استهداف البنك لمعدل تضخم يتراوح من 5 إلى 9%، مقابل 10.1% في عام 2013/ 2014.