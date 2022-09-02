مدبولي يتفقد مكتب بريد «سيدي عبد الرحمن ثان» خلال افتتاح مجمع «تحيا مصر»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكتب بريد «سيدي عبد الرحمن ثان»، خلال افتتاح مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية حيث يقع داخل مركز الخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ من الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري حول مختلف الخدمات التي يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن المكتب يقع على مساحة 152م مربع ومزود بماكينة صراف آلي ATM وبه 7 شبابيك لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية والمجتمعية للمواطنين إلى جانب منصة مصر الرقمية.

منطقة بريد مطروح تضم 25 مكتب بريد إلى جانب 7 سيارات بريد متنقلة

جدير بالذكر أن منطقة بريد مطروح تضم 25 مكتب بريد إلى جانب 7 سيارات بريد متنقلة تقدم جميع الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف بالإضافة إلى 20 ماكينة صراف آلي.

واعلنت هيئة البريد عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من مكاتب البريد، حيث يأتي قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ورفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك.

توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات وغيرها، موضحًا أن هذا القرار سيساهم أيضًا في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم ومدخراتهم في حساباتهم، وسيشجعهم على الاحتفاظ بها في الحساب وسحبها وقت الحاجة إليها، بما يوفر إتاحة الفرصة أمام العملاء لإنهاء مصالحهم، مع الحفاظ على التوجه العام نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.