مدبولي يفتتح مجمع «تحيا مصر» بقرية سيدي عبد الرحمن بحضور «العبار» ووزراء

بحضور رجل الأعمال محمد العبار واللواء محمد أمين وعدد من الوزراء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية، بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح، وعدد آخر من مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، التي نفذها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع شركة إعمار مصر.

رجل الأعمال محمد العبار يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر

وشارك رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر تحت عنوان «نتشارك»، كما حضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والمستثمر الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

مدبولي يؤكد اهتمام الرئيس بالمشروعات الخدمية والتنموية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها صندوق تحيا مصر، التي لها عظيم الأثر الإيجابي، في شريحة مجتمعية من أهالينا محدودي الدخل، ويأتي على رأس هذه المشروعات، تطوير المناطق غير الآمنة، والرعاية الطبية والاجتماعية، وغيرها.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات الخدمية المهمة التي شهدتها قرية سيدي عبدالرحمن، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكسُ رؤية شاملة من جانب الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، بحيث لا تقتصر على دفع المشروعات السياحية بل تمتد إلى كافة مجالات التنمية.

وشاهد رئيس الوزراء فيلما قصيراً استعرض مُجمل مشروعات التنمية المستدامة التي نفذها صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار مصر، فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بما يضمن تشغيل المشروعات واستدامتها، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التي وفرتها هذه المشروعات لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية والوافدين إليها، بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

وتشمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن تشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها مشروع المجمع الخدمي المتكامل، الذي يقام على مساحة 6 أفدنة، ويستهدف توفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية داخل صرح واحد، يعمل وفق أحدث النظم الإلكترونية، وبنظام الشباك الواحد، فضلاً عن الربط الشبكي مع منصة (مصر الرقمية)، وكذلك استخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، حيث يضم المجمع الخدمي: مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية، ومن المقرر أن يخدم نحو 25 ألف مستفيد سنوياً.

مشروعات صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن

كما تشمل مشروعات صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن إقامة مجمع المدارس الجديدة والمطورة، ووحدة طب الأسرة والطفل، وكذا إنشاء البوابة الشرقية للقرية، مع تخصيص مدخل خاص بمجمع الخدمات ومجمع المدارس، وكذلك تمهيد ورصف الطرق المؤدية للمشروع.

إزاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بالقرية

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في إزاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، والتي تتضمن مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية بالقرية، ثم قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية لعدد من مكونات المجمع الخدمي المتكامل.

وةتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مركز الخدمات الحكومية بالقرية، والذي تم إقامته في إطار المجمع الخدمي المتكامل، حيث زار مكتب السجل المدني، وفرع توثيق الشهر العقاري، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب الخدمات البريدية، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات التي يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية، حيث يضم المركز إلى جانب ذلك الإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، ومركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب التموين، والتي تم تنفيذها جميعاً على مستوى عال من الجودة والدقة، لتلبية متطلبات قاصدي تلك الخدمات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز الخدمات البنكية والتجارية، المقام أيضاً ضمن مجمع «تحيا مصر» الخدمي المتكامل، حيث زار فرع البنك الأهلي المصري، واستمع إلى شرح حول مختلف الخدمات البنكية التي يوفرها المركز، الذي يضم كذلك فرعاً آخر لبنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن مركز لماكينات الصراف الآلي لعدة بنوك، وكذا ماكينة إصدار وثائق الأحوال المدنية، وماكينة خدمات البريد المصري، بالإضافة إلى منطقة تسوق ومطاعم.