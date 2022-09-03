«مياه أسيوط» تنفذ سيناريو مكافحة تسريب غاز الكلور بالوليدية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بأسيوط والوادى الجديد، سيناريو لمكافحة تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الوليدية المرشحة طبقا للمعايير والإجراءات القياسية الموضوعة.

ويأتي ذلك للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM)، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات.

شهادة TSM تضمن تقديم خدمة أفضل

كما تضمن تلك الشهادة استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بصورة مميزة.

الانتهاء من أعمال الإحلال

وأشار اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة تعادل الكلور.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن أعمال الإحلال والتجديد التي شملت محطة مياه الوليدية المرشحة استعدادا لتأهيل المحطة وجاهزيتها للحصول على شهادة الـTSM.

معايير الجودة

كما يأتي ذلك، طبقا للإجادة في 5 ملفات، وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن هناك معايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم آداء العاملين وقطاع المعامل، مشيرا إلى أنه جرى تجديد حصول محطات «صدفا المرشحة، وبهيج المرشحة، والنزلة المرشحة»، على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالي.

وذكر رئيس شركة المياه، أنه جار مناقشة حصول محطتي (الوليدية المرشحة، والقوصية المرشحة) على الشهادة لأول مرة، طبقا للإجادة في المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل.

وذلك باعتبارها إحدى الشهادات التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بصورة مثالية.