استبعاد 1379 متقدما لوظائف شركة مياه الشرب.. اعرف الأسباب

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن رفض أوراق 1379 متقدما، لعدم استيفائهم شروط شغل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 لأسباب مختلفة.

وقالت الشركة إن هناك 206 طلبات مرفوضة من المتقدمين لوظيفة «أخصائي أمن»، و186 طلبا مرفوضا لأسباب مختلفة، و36 طلبا مرفوضا من المتقدمين لشغل وظيفة حارس و85 طلبا موفوضا من المتقدمين لشغل وظيفة عامل تشغيل، و147 طلبا مرفوضا من المتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء.

كما أعلنت شركة مياه الشرب عن رفض 155 من المتقدمين لشغل وظيفة فني ميكانيكا، و401 من المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن و59 من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس تكنولوجيا معلومات «برمجة وشبكات»، و34 من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس صيانة كهرباء و39 من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس صيانة ميكانيكا و31 من المتقدمين لشغل وظيفة فني مشروعات.

مدة تقديم التظلم لوظائف شركة المياه 2022

وطالبت شركة المياه، المرفوضين بالتقدم للتظلم من الإعلان رقم 1 لسنة 2022، من خلال التوجه إلى مقر الشركة قطاع الموارد البشرية، وتقديم طلب التظلم باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية على أن تكون مدة التظلم 10 أيام تبدأ من اليوم الأحد المقبل.

نوعية وتخصصات الوظائف المطلوبة بشركة المياه 2022

وحددت شركة المياه، نوعية الوظائف المطلوبة للتعيين والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين وفقا لإعلان المسابقة على النحو التالي:

- مهندس صيانة ميكانيكية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام، لا يقل عن جيد جدًا بشعبة ميكانيكا «قوى - سيارات وجرارات».

- مهندس صيانة كهربائية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة قوى كهربائية.

- مهندس تكنولوجيا معلومات وشبكات

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة حاسبات مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشبكات وأمن المعلومات.

- مهندس تكنولوجيا معلومات برمجة

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا بشعبة الحاسبات ولديه خبرة في مجال البرمجة، ويفضل أن يكون لديه المعرفة في الربط بين الأنظمة المختلفة عن طريق «إيه بي اي ورد برس».

- أخصائي أمن

يشترط الحصول على مؤهلٍ عالٍ مناسب بتقدير عام جيد جدا.

- فني مشروعات

ويشترط الحصول على معهد فني مساحة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

- فني ميكانيكا

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الميكانيكا.

- فني كهرباء

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الكهرباء.

- مراقب أمن

ويشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.

- عامل تشغيل

ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.

- حارس

ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.