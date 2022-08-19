إعلان نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب في الإسكندرية.. اعرف الرابط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة فني تشغيل مياه، وفني صيانة كهربائية، وفني صيانة ميكانيكية، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 طبقًا لاحتياجات مشروعات «حياة كريمة» بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابط معرفة النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة فني 2021

وحددت «مياه الشرب» عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال https://alexwater.com.eg/ أو عبر الرابط التالي https://alexwater.com.eg/hr_job_ganob/jresulte_f.php.

وطالبت «الشركة» المقبولين من المتقدمين لشغل وظيفة فني «فني تشغيل مياه أو فني صيانة كهربائية، أو فني صيانة ميكانيكية»، طباعة استمارة رقم 3، والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة.

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظائف 2021

وكانت «مياه الشرب» أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية «المؤهلات المتوسطة / فوق المتوسطة»، وهي:

- فني تشغيل مياه، أن يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي تخصص مناسب.

- فني صيانة كهربائية، بشرط أن يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي تخصص كهرباء.

- فني صيانة ميكانيكية، بشرط أن يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي إحدى الشعب الميكانيكية.

- فني معمل مياه، بشرط أن يكون حاصلًا على مؤهل فني زراعي تخصص مناسب.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وحددت «مياه الإسكندرية» الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون مقيما بمنطقتي برج العرب والعامرية بمحافظة الإسكندرية فقط والوحدات المحلية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة شمال التحرير– رأس الترعة – الشعراوي، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.