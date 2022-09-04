وصول المتهم بقتل فتاة الزقازيق لجلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة

وصل إلى محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، بسكين داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها وسط حراسة أمنية مشددة.

المجني عليها انقطعت عن الحضور للجريدة منذ 7 أشهر

وشهدت صديقة المجني عليها سلمى بهجت أمام النيابة العامة، أنَّ صديقتها انقطعت عن التدريب في الجريدة منذ نحو 7 أشهر لاستكمال دراستها في أكاديمية الشروق، وقبل حدوث الواقعة بيوم اتصلت بها للاطمئنان عليها، فأخبرتها أنَّها تمر بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة في اليوم التالي.

وفي اليوم نفسه، التي وصلت فيه المجني عليها سلمى بهجت فتاة الزقازيق، تواصل المتهم مع الشاهدة لسابق حصوله على رقم هاتفها من المجني عليها، ليسألها عنها لعدم تمكّنه من الوصول إليها، فأخبرته أنَّها ستحضر في اليوم التالي للقائها بالجريدة ولكنها لم تكن تعلم نيته ارتكاب الواقعة.

المتهم أبدي رغبته في التدريب بجريدة تعمل بها الضحية

واستمعت النيابة العامة أيضًا إلى أقوال صاحب الجريدة، الذي شهد أنه تلقى رسالة من المتهم قبل يوم من وقوع الحادث، طلب منه الحضور إلى مقر الجريدة لرغبته في تلقي تدريبًا بها، فرحب بحضوره، وعلم من صديقة المجني عليها التي تعمل بذات الجريدة يوم الواقعة بارتكاب المتهم للجريمة بعد سماع أصوات بالعقار.

المتهم اشترى سكينا قبل ارتكاب الواقعة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، استمعت أيضًا إلى عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار الذي شهد الواقعة، الذي قال إنَّ المتهم حضر إليه قبيل الجريمة بوقت قليل واشتري منه سكينًا تعرف عليه بعد أن أطلعته النيابة على الصورة التي التقطها المتهم بهاتفه.