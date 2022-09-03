الحكومة: مصر دولة مصنفة من أقل معدلات الدين العالمية

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ عمل الدولة على «ترشيد المصروفات» خلال الفترة الماضية، مع تعظيم الإيرادات، التي زادت في آخر 8 سنوات بمقدار 300%، أدى إلى تحقيق «فائض أولى» بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في عدة تقارير معلوماتية «إنفوجراف»، اليوم، أنَّ معدلات الدين للدولة المصرية تصنف على اعتبارها من أقل معدلات الدين العالمية.

87.2% معدل الدين الحكومي بمصر.. مقارنة بـ94.4% بالعالم

وأشار إلى تسجيل الدين الحكومي نسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنسبة دين مقدارها 89.3% في العام المالي 2013- 2014، موضحاً أنَّ نسبة الدين الحكومي العالمي من المتوقع أنَّ تسجل 94.4% خلال العام الجاري.

موازنة البلاد سجلت فائض أولى 3.4%.. مقابل 3.9% عجزاً في 2014

وأوضح المركز، أنَّ الموازنة العامة للبلاد سجلت عجزاً في عام 2013- 2014 مقداره 3.9%، فيما أن موازنة العام المنصرم سجلت فائض أولى قدره 3.4%، على الرغم من تحقيق «الاقتصادات المتقدمة» لعجز أولى في موازناتها.

ولفت إلى أنَّ تحرير سعر الصرف أدى لتواجد 33.1 مليار دولار كاحتياطي نقدي لدى الدولة في يوليو الماضي، مقارنة باحتياطي نقدي يقدر بـ16.7 مليار دولار في شهر يوليو من عام 2014، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ قيمة هذا الاحتياطي تغطي 4.6 شهر من احتياجات مصر من الواردات السلعية، مقارنة بـ3.3 شهر في يونيو 2014.