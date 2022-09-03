الحكومة: تضاعف مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة الماضية

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضاعف مصادر النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة الماضية، بعدما سجلت الدولة المصرية أعلى معدل صادرات لها خلال 26 عاماً، وأعلى مستوى لتحويلات العاملين في الخارج.

مصر سجلت أعلى معدل صادرات لها بإجمالي 47.1 مليار دولار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقارير معلوماتية «إنفوجرافات» صادرة عنه اليوم، أنَّ الصادرات سجلت 47.1 مليار دولار في الفترة من شهر يوليو 2021 حتى شهر مايو 2022، مقابل تسجيله 25.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2013- 2014.

31.9 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي

وأضاف المركز أنَّ تحويلات العاملين في الخارج سجلت 31.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تسجيل 18.5 مليار دولار في العام المالي 2013- 2014.

وأوضح «إعلامي الوزراء»، أنَّ إيرادات قناة السويس سجلت 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي، وهي أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما سجلت إيرادات السياحة 8.2 مليار دولار في الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مؤكّداً انتعاش القطاع السياحي بعد النجاح في مواجهة أزمة كورونا.

كما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مقابل 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2013 - 2014.

وأردف أنَّ الجنيه المصري ارتفع من «أحد أسوأ عشر عملات أداءًا أمام الدولار»، حسبما صنفته وكالة «بلومبرج» الأمريكية خلال عام 2013، ليصل إلى ثاني أفضل العملات من حيث سعر البيع أداءًا في العالم في مواجهة العملة الأمريكية العالمية.

وأضاف «إعلامي الوزراء»، في عدة تقارير معلوماتية «إنفوجرافات» صادرة عنه اليوم، أن وكالة «بلومبرج» أيضاً، صنفت الجنيه كأحد أفضل عملات العالم أداءًا أمام الدولار خلال عام 2019.