الإحصاء: 10.5% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال 3 أشهر 

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 198.9 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

قيمة الواردات المصرية من الأردن

وأضاف الجهاز، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 62.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 41.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.2%، وسجّلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 261.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 221.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.1%.

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2022، أشارت البيانات إلى أنّها تمثلت في:

1- وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.9 مليون دولار.

2- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

3 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 12.7 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 12.5 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 9.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 20211:

1. أسمدة بقيمة 41.8 مليون دولار.

2. ورق بقيمة 2.5 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.4 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن

ولفتت المصادر إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 56.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وبلغ عدد المصريين في الأردن طبقا لتقديرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.