بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة إسلام محمد، المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، طعنًا بالسكين.

المتهم تقدم لخطبة المجني عليها

واستمعت النيابة العامة، إلى شهادة والد المجني عليها سلمى بهجت وخالها، اللذان شهدا بأنَّ المتهم إسلام محمد والضحية كانا زميلين في ذات الجامعة، وتقدم المتهم قبل ذلك لخطبتها ولكن طلبه قُوبل بالرفض في وقتها لحين استكمال الدراسة، ولكن المجني عليها عندما لاحظت تعاطيه المواد المخدرة وسوء سلوكه قطعت التواصل معه.

تهديد بالإيذاء والقتل

وأضاف خال الضحية أنَّه بعد قطع المجني عليها التواصل مع المتهم هددها بالإيذاء والقتل وظل يتتبعها في كل مكان، وفي يوم 29 من شهر يونيو الماضي، عند إجراء المجني عليها الاختبار الأخير لها بالجامعة خشيت من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا.

وتابع أنَّه بعد رفض والد المجني عليها سلمى بهجت خطبتها من المتهم، تلقى منه تهديدات بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.

ميل المتهم للإلحاد والشذوذ في أفكاره

وخلال تحقيقات النيابة العامة، شهد خال المجني عليها بأنّ ذوي «سلمى» رفضوا خطبة المتهم من ابنتهم لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره، ولكن ذويها لم يتقدموا بأي بلاغات ضد المتهم.