إشادات بفيلم «حديد نحاس بطاريات» بعد عرضه بمهرجان فينيسيا

افتتح الفيلم الروائي «حديد نحاس بطاريات» للمخرج وسام شرف النسخة الـ 19 من مسابقة جيورناتي ديجلي أوتوري التي تقام بالتوازي مع الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحصد الفيلم تقييمات نقدية إيجابية، كما عبَّر الجمهور عن إعجابه بالفيلم بتصفيق حاد استمر نحو خمس دقائق.

إشادات بالفيلم

ومن أبرز ما كتب على المواقع العالمية فور عرض الفيلم ما كتبه ماثيو جوزيف جينر في موقع ICS «فيلم مصنوع بإتقان ويقدم مخرجه شيئًا استثنائيًا إذ يغوص بعمق في حيوات هذه الشخصيات التي تستكشف البيئة المحيطة بها وتدرك حقائق عن الرفض من المجتمع».

وكتب فابيان لوميرسيير في موقع سينيوربا «فيلم يعيد إلى الأذهان أعمال أكي كاوريسمكي وإيليا سليمان».

وأقيم العرض مساء يوم الأربعاء بمهرجان فينيسيا بحضور المخرج وسام شرف وأبطال الفيلم كلارا كوتور وزياد جلاد ودارينا الجندي وجاوسيكا تشاندرا، والمنتجتين كاتيا خازاك وشارولت فينسنت ومدير التصوير مارتن ريت، والمونتيرة كليمنس ديار، مهندس الديكور توم ماتاي، ومساعدي المخرج أنايس فيرسيني وساندي جالان بيريز وجينا ضو، وسيحصل الفيلم على عرضين آخرين، يوم الجمعة 2 سبتمبر الساعة 4:30 مساءً للجمهور العام، ويوم الأربعاء 7 سبتمبر الساعة 11:30 صباحاً لحاملي بطاقات الاعتماد.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثاً عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلاً؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن؟