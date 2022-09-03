تكريم 5 فنانات عرب على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حفلاً حصرياً في قصر «روكا»، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وذلك لتكريم وتمكين النساء الموهوبات، أمام الكاميرا وخلفها، وإلهام الجيل القادم من المبدعات، وممن صنعن فارقاً في عالم صناعة السينما بسردهن لقصص أحدثت صدىً وتفاعلاً لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وخلال الحفل كُِرمت ست نساء يعملن في صناعة السينما العربية، من بينهن ثلاث مبدعات من المملكة العربية السعودية، وهن المخرجة والممثلة هيفاء المنصور الحائزة على العديد من جوائز، والممثلة سمية رضا الوجه الجديد على الساحة السينمائية عن دورها في فيلم «تمزق»، وثلاث مبدعات آخريات هن المخرجة المرشحة لجائزة الأوسكار كوثر بن هنية، والممثلة هند صبري، والممثلة درة زروق.

هيفاء المنصور: مهرجان البندقية بمثابة بيتي.. وأتمنى العودة بفيلم جديد

وقالت المخرجة السعودية هيفاء المنصور على هامش تكريمها «أشعر بالفخر لعودتي لمهرجان البندقية السينمائي وتكريمي من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأقول شكراً لإشراكي في هذا الحدث المذهل مع تلك النساء المبدعات».

وتابعت «كان مهرجان البندقية كبيتٍ لي منذ إطلاق فيلمي الأول وجده قبل عشر سنوات، إنني أشعر بسعادة غامرة بعودتي إلى البندقية لمتابعة فيلمي السعودي الجديد (المرشحة المثالية)، وكلي أمل أن أعود بفيلم سعودي جديد مرة أخرى».

مهرجان البحر الأحمر: نكريم مبدعات مهدن الطريق لإلهام الأجيال القادمة

ومن جانبها، علقت المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شيفاني بانديا: «إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكرس جهوده لضمان عرض أكبر قدر ممكن من الحكايات والقصص الفريدة التي ترويها موجة جديدة من الأصوات النسائية، لذا نسعى جاهدين لتمكين المرأة في مجال صناعة السينما لإعادة تشكيل المشهد الثقافي السينمائي في عالمنا، فإننا نكرم المبدعات ممن مهدن الطريق لإلهام الأجيال القادمة من المبدعات».

وبدوره أضاف الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السيد محمد التركي، قائلاً: «يسعدني رؤية المواهب النسائية الاستثنائية من صانعات الأفلام المبدعات ممن لهن بصمه في عالم صناعة الأفلام، حيث نكرمهم اليوم مع مجلة فانيتي فير، لجدارتهن بفضل مواصلتهن اقتحام عالم صناعة السينما و كسرهن للقوالب النمطية وجلبهن لقصص وروايات جديدة. إننا ممتنون لمساهمتهن الرائعة ولا يسعنا الانتظار لنعرف ما هو جديدهن في المرحلة القادمة».

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من 1 حتى 10 ديسمبر 2022.