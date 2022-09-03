«تموين» الشرقية: إقبال كبير على معرض «أهلًا مدارس» في يومه الثالث

قالت فايزة عبدالرحمن، مديرة مديرية التموين بمحافظة الشرقية، إن معرض «أهلا مدارس» يعتبر فرصة ذهبية لشراء مستلزمات العام الدراسي بتخفيضات تبدأ من 30%، حيث حظيت كافة المعارض بإقبال جماهيري كبير على مستوى كافة المحافظات.

عبدالرحمن: يجرى إنشاء المعرض على مستوى المراكز المتنوعة بالمحافظة

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المعرض لا يجري إنشاؤه على مستوى عاصمة المحافظة وهي مدينة الزقازيق، ولكن يجري إنشاؤه كذلك على مستوى المراكز المتنوعة على مستوى المحافظة.

عبدالرحمن: معارض أهلًا مدارس منتشرة على مستوى المحافظة

واستطردت: «معارض أهلًا مدارس منتشرة على مستوى المحافظة، علشان الناس البعيدة تقدر تلاقي احتياجاتها في مراكزها، بواقع 19 مركزًا منتشرة على مستوى المحافظة كافة، بجانب الاتفاق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى بتخصيص جزء من المكان لعرض منتجات أهلا مدارس، وبيشتغلوا معانا».

وأوضحت أن مثل تلك السلاسل تقوم بتعليق لافتات لإعلام المواطنين بوجود معارض أهلًا مدارس في السلسلة، كما تقوم بوضع أسعار المنتجات قبيل وبعد التخفيضات حتى يعلمها المواطن قبل الشراء، «المدارس مش محتاجة لبس وشنط فقط، ولكن قمنا كذلك بتخفيض أسعار السلع الغذائية في المعرض، ودي حاجة بنشكرهم عليها».

وتابعت: «محسّيناش أن الناس متضايقة من حاجة، ولكن فيه إقبال كبير على المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية، والإقبال غير عادي، والمواطنين مبسوطين بالجودة والأسعار الخاصة بالمنتجات المعروضه في المعارض».