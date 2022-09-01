محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس ويستمع لآراء المواطنين

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، معرض «أهلا مدارس»، في شارع المحطة، والذي يقام ضمن سلسلة معارض في أنحاء الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

توفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب

وقال القاضي، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد» للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع إقتراب العام الدراسي.

المعرض مستمر لمدة شهر

والتقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر، هذا الى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

مشاركة أصحاب المصانع والمحال التجارية

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.