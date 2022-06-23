خالد قاسم: برنامج «مبادرة» يتعاون مع 6 بنوك بتمويل 23.8 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية لمبادرة مشروعك، انطلق في الربع الثاني من عام 2015 وشهد نقلة نوعية في عام 2018 إلى أن حقق حجما من التمويل بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية بواقع 23.8 مليار جنيه.

أكثر من 195 ألف مشروع

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن عدد المشروعات الناجحة تقدر بنحو 195 ألف و600 مشروع ووفرت 1.5 مليون فرصة عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك 260 مقر للبرنامج على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «يستطيع أي شاب في مقر ديوان محافظة أن يتقدم بطلب من أجل تنفيذ المشروع، نعمل على تشجيع ريادة الأعمال وأن يكون من لديه القدرة على إقامة مشروع أو من لديه فكرة نساعده وندعمه في إعداد ودراسة الجدوى والمعلومات الفنية، حيث يتم اصدار الرخصة المؤقتة».

ظاهرة المستريح يلزمها الطمع

وذكر، أنّ ظاهرة المستريح موجودة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددًا على أن مشروعات الوزارة والتنمية المحلية متاحة للسيدات المعيلات يعملن بمنتهى الجد والاجتهاد، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في بذل المجهود والسبب في ذلك الطمع: «الذين يتعاملون مع المستريح فئة محدودة من الناس، وبالتالي فنحن أمام نوع من الظواهر غير العادية».