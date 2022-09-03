أفضل أماكن الخروجات العائلية في الإسكندرية.. شواطئ ومتنزهات ومتاحف 

بمجرد أن تطأ قدميك في شوارع عروس البحر الابيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة من الصيف، يدور في ذهنك البحث عن أفضل أماكن الخروجات العائلية في الإسكندرية، بالتحديد الأماكن ذات المناظر الطبيعية الخلابة بأقل سعر ممكن ليتناسب مع أعداد الزائرين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أفضل أماكن الخروجات العائلية في الإسكندرية 2022، والتي تتراوح ما بين شواطئ الإسكندرية الخلابة وكافتيريات ومولات تجارية وأماكن أثرية وترفيهية، وذلك وفقا لخريطة المتنزهات التي تطلقها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية بشكل دوري.

أماكن لا تفوتك زيارتها في الإسكندرية

البداية مع اشهر أماكن الإسكندرية المناسبة للخروج والتنزه والتي تبدأ مو أقصى شرق الإسكندرية، بالتحديد من منطقة أبو قير حيث شواطئ أبو قير ومطاعم الأسماك الشهيرة بها، كونها اقدم وأشهر مناطق الصيد في الإسكندرية.

على بعد كيلو مترات قليلة منها توجد منطقة المعمورة التي تتميز بوجود عدد من الشواطئ السياحية بالإضافة إلى المطاعم والحدائق، ثم على بعد قليل منها توجد حدائق المنتزه التي تتميز بذات الطبيعية السياحية للمعمورة إلا أنها قيد التطوير حالياً.

أماكن رخيصة للخروج في الإسكندرية

من المنتزه إلى منطقة مجاورة لها هي المندرة التي يتواجد فيها أرخص أماكن الخروج العائلية في الإسكندرية لما لا وهي التي تحوي شاطئ المندرة المجاني الذي يعني أنها خروجة عائلية بدون مقابل مادي وفي أجواء ممتعة، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية التي أكدت على توفير كراسي وشماسي للزائرين بدون مقابل، فيمكن من خلالها نزول البحر أو الجلوس للاستمتاع بجو الإسكندرية المبدع.

أماكن خروج في الإسكندرية 2022

مع التطوير الذي تشهده مدينة الإسكندرية في عام 2022، تبرز أماكن جديدة للخروج وبالتحديد أماكن شرق الإسكندرية في منطقة سيدي جابر حيث يتواجد عدد من مجمعات المطاعم السياحية في تلك المنطقة بالإضافة إلى منطقتي ستانلي وجليم المجاورة.

أماكن الخروج في الإسكندرية ليلاً

وتعد أماكن الخروج في وسط الإسكندرية، هي الأبرز بالمدينة الساحلية حيث منطقة محطة الرمل التي توجد به كل انواع الخروج ما بين مسارح وسينمات ومطاعم وكورنيش، بالإضافة إلى شوارعها المميزة لعل أبرزها شارع فؤاد التاريخي، لذا تعد اشهر أماكن الخروج ليلا في الإسكندرية.

أماكن أثرية للزيارة في الإسكندرية

يوجد عدد من الأماكن الأثرية للزيارة في الإسكندرية أبرزها قلعة قايتباي بالإضافة إلى عدد من متاحف الإسكندرية المتميزة المفتوحة للزيارة، أولها متحف الإسكندرية القومي الذي يعرض المتحف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية توثق مختلف الحضارات ‏التي ‏مرت على أرض مصر.‏ يستقبل المتحف الزوار من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.‏

‏كما يوجد متحف المجوهرات الملكية، الذي يعرض المتحف مجموعة متنوعة من مجوهرات ومقتنيات الأسرة العلوية. يستقبل ‏المتحف ‏الزوار من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، فيما من المقرر افتتاح المتحف اليوناني الروماني قريبا بعد التطوير والتجديد.‏