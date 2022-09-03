وكالة الطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة كهرباء أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة كهرباء أوكرانيا، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات المحلية المدعومة من روسيا، في وقت سابق اليوم أنَّ المحطة النووية توقفت عن العمل مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط قصف مستمر دمر خط كهرباء رئيسي وتوغل في عمق مباني المحطة.

ويتواصل القتال بمحيط أكبر محطة نووية في أوروبا بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني بقصف المحطة النووية.

تواصل القتال بمحيط زابوريجيا النووية

ووصل فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الخميس الماضي برئاسة مدير عام الوكالة الذرية رافاييل جروسي، وأجروا جول تفتيش بالمحطة، فيما لا يزال عدد منهم بالمحطة النووية.

وحذر مدير عام الوكالة الذرية من أنَّ المحطة قد تعرضت مراراً للأضرار، منبهاً من خطورة هذا الموضوع على سلامتها.

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية على أوروبا بأكملها، قائلًا في تصريحات اليوم السبت إنَّ روسيا تضع العالم أجمع أمام خطر نووي.

وشدد على وجوب بقاء مفتشي الوكالة الذرية في تلك المحطة التي تعد الأضخم في أوروبا.

المجلس الأوروبي يحذر من كارثة نووية

وتخضع محطة زابوريجيا النووية «أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا» منذ أوائل مارس الماضي لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الفنيين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تزود تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في وسط جنوب البلاد، أوكرانيا بأكثر من 20% من احتياجاتها من الكهرباء.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.