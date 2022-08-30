«العربية»: انفجار قذيفتين قرب خزانات وقود محطة «زابوريجيا» النووية

أعلنت روسيا، انفجار قذيفتين قرب خزانات وقود محطة «زابوريجيا» النووية، فيما اتهمت «موسكو»، «كييف» بقصف المحطة النووية مجددا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قصفت أراضي محطة «زابويجيا» النووية بالمدفعية الثقيلة

وأشارت إدارة مدينة «إينيرجودار» بمنطقة «زابوروجيا»، إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المحطة النووية باستخدام مدفعية من العيار الثقيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين في «دونيتسك»

من جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دونيتسك»، بافلو كيريلينكو، على «تليجرام»، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين في المنطقة على يد القوات الروسية، أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعربت «برلين» و«باريس» عن اعتقادهما أنه يجب على «الاتحاد الأوروبي» مواصلة دراسة الطرق التي تسمح بنشر المعلومات المستقلة في روسيا، فوقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.