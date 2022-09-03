إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمعادي «صور»

شهد طريق حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادي بالقاهرة، حادثًا مأساويًا، حينما تعرض شخصان لإصابات بالغة جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أعلى الطريق، وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

بعد مرور دقائق قليلة من الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف إطار السيارة وانقلابها، ونتج عن ذلك إصابة شخصين، وفقًا لتحريات رجال الشرطة حول الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم رفع اثار الحادث.

نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق

ويقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» إن الإدارة العامة للمرور، قدمت عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.