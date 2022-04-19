عاجل.. مصرع 3 صينيين في حادث تصادم سيارتين بالمعادي

لقي 3 صينيين مصرعم في حادث تصادم السيارة التي يستقلونها مع سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة المعادي، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة إخطار سفارة الصين في القاهرة؛ لإنهاء إجراءات استلام الجثث من مشرحة زينهم ودفنها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المعادي إخطارًا من غرفة عمليات النجده بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بدائرة قسم الشرطة وسقوط وفيات، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل محملة بالرخام.

وأسفر الحادث عن مصرع مستقلين السيارة الملاكي، وهم 3 أشخاص يحملون جنسية الصين، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.