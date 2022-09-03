طبيب فاقوس بعد وفاة ابنته واثنين من أقاربه في حادث: مؤمنين بقضاء الله

«نحن نؤمن بقضاء الله وقدره.. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا ويؤجرنا في مصيبتنا ويخلف لنا خيرا منها»، بهذه الكلمات علق الدكتور علاء عبد السلام استشاري الجراحة العامة بمستشفى طوارئ فاقوس على حادث تصادم ميكروباص وقطار بمزلقان قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، والذي أسفر عن وفاة ابنته وخالها وابن خالتها بالإضافة لإصابة 11 آخرين من باقي الأسرة بينهم زوجته.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «حادث قطار فاقوس طبيعي، وقدر من الله عز وجل»، مشيرا إلى أن الأمور مستقرة بالنسبة للمصابين وجار تلقيهم العلاج اللازم،موضحا أنهم لم يتهموا سائق الميكروباص بالتسبب في الحادث.

اتصال هاتفي

وأشار إلى أنه بعد مرور نحو نصف ساعة على خروجهم من المنزل تلقى اتصالا هاتفيا من أحدهم وأخبروه بوقوع الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت قياسي، لافتا إلى أن زملاءه الأطباء سارعوا بالتواجد داخل مستشفى فاقوس لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

ولفت إلى أنه توجه مع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وقام بنقل المصابين مع أطقم الإسعاف.

واختتم قائلا: «الحمد لله.. راضين بقضاء الله وقدره.. ومحتسبين فيمن توفاهم الله، وندعو الله أن يتم شفاء المصابين على خير، ونحن حامدين وصابرين».

إخطار بوقوع الحادث

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا بوقوع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وتم استدعاء طاقم طبي من مستشفى أبو حماد المركزي لمساعدة أطباء فاقوس لعلاج المصابين وتم إجراء عمليات جراحية لعدد منهم ومازالوا محتجزين لتلقي العلاج اللازم.

فيما شيع أهالي فاقوس جثمان الـ3 متوفين ضحايا الحادث في جنازات شعبية مهيبة عكست الوداع المؤلم لفقد 3 من أسرة واحدة بعدما تحولت رحلتهم إلى المصيف لمأساة.