طبيب طوارئ بـ«فاقوس» يتفاجأ بوجود أسرته بين ضحايا تصادم ميكروباص الشرقية

أعلن الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية، في بيان رسمي عبر صفحة المديرية على «فيس بوك»، عن مصرع الطفلة روان علاء عبد السلام، ابنة الدكتور علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ بمستشفى فاقوس، والذي استقبل ضحايا حادث تصادم ميكروباص وقطار صباح اليوم الجمعة، حيث تفاجأ الطبيب بأن زوجته وأبنائه من بين المصابين.

مصرع ابنة طبيب وإصابة زوجته وطفلتيه

وقال وكيل «صحة الشرقية» عبر البيان الرسمي، إن طبيب الطوارئ بمستشفى فاقوس توفيت نجلته «روان»، فيما أصيبت زوجته ونجلتيه الأخرتين، لافتا إلى أنهما في حالة صحية استدعت دخولهما غرفة العمليات لإجراء عمليات جراحية عاجلة.

حادث قطار قرية أكياد بفاقوس

وصرحت مديرية الصحة اليوم الجمعة، بأن مستشفى فاقوس المركزي استقبل ضحايا حادث تصادم قطار وميكروباص بالشرقية أمام قرية أكياد بفاقوس بمحافظة الشرقية، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى فاقوس، بينما تم إيداع المصابين بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ورفعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطوارئ لاستقبال ضحايا الحادث.

بلاغ بحادث تصادم ميكروباص بقطار الشرقية

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي بلاغا بوقوع إصابات وضحايا في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، وذلك أثناء محاولة الساىق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.