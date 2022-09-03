إصلاح كسر بماسورة مياه رئيسية في الإسماعيلية

نجحت الوحدات المحلية في مدينة الإسماعيلية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إصلاح كسر بماسورة مياه رئيسية في شارع داوود حمدان بقلب المدينة.

وتسبب الكسر في غرق الشارع بالكامل بالمياه في لحظات قليلة بسبب قوة دفع المياه داخل الخط الرئيسي المغذي لمنطقة شارع فاروق ومنطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية والشوارع المتفرعة منها.

تعامل فوري مع الحادث

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل الفوري بالتنسيق مع مركز ومدينة الإسماعيلية وحي أول وثاني وثالث الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي لديوان عام المحافظة، إنه تم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب إثر انفجار ماسورة المياه الـ 6 بوصة بتقاطع شارع داود حمدان وشارع فاروق ومنطقة مزلقان عبد الحكيم عامر، في الإسماعيلية وعودة المياه مرة أخرى للمواطنين.

ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منطقة القناة بسيارات مياه الشرب لتوفير احتياجات المواطنين من المياه على مدار الساعات الماضية بعد انقطاع المياه عنهم.

كما دفعت بفرق الطوارئ للمساعدة في رفع المياه المتراكمة وصيانة وإصلاح خط المياه في أسرع وقت باعتبارها من المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان.

ونجحت سيارات رفع المياه من إزالة كافة التجمعات في الشارع لمساعدة الفرق الفنية وفرق الطوارئ للسيطرة على انفجار ماسورة مياه الشرب.

عودة السيولة المرورية للشارع

وأعادت إدارة مرور الإسماعيلية السيولة المرورية إلى الشارع فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للكسر وإصلاح الهبوط الأرضي الذي تعرض له الشارع.