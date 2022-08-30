رياضة الإسماعيلية: «كابيتانو مصر» نواة لاكتشاف المواهب.. وندعمها بقوة

قال المهندس سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسماعيلية، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتقديم كل الدعم اللازم لمشروع «كابيتانو مصر»، وتذليل أي عقبات خلال إجراء الاختبارات في المحافظة، موضحًا أنه تابع اختبارات المشروع التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، في مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.

«كابيتانو مصر» نواة جديدة لاكتشاف المواهب

أضاف عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع «كابيتانو مصر»، يعتبر نواة جديدة لاكتشاف المواهب من أطفال مصر في جميع المحافظات والمراكز والنجوع، مؤكدًا أن المشروع نجح بالفعل في اكتشاف عدد من الموهوبين من أبناء الإسماعيلية، تم اختيارهم على مدار اختبارات وتصفيات التي أقيمت على مدار يومين.

وزير الرياضة يجدد الثقة في عبدالحليم

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، قد جدد الثقة في المهندس سامي عبدالحليم مديرًا لمديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، لمدة عام جديد أو حتى بلوغ السن القانونية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، صباح اليوم، قرار التجديد لتصبح للسنة الخامسة على التوالي، بعد قرار تعيينه في 2017، مديرا لمديرية الشباب والرياضة.

الإسماعيلية محافظة الموهوبين

أكد الدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية بأسيوط سابقًا، أن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم مشروع «كابيتانو مصر»، خطوة حقيقة نحو الاهتمام بالموهوبين ودعم الرياضة بشكل أكبر.

أشار علي لـ«الوطن»، إلى أن الإسماعيلية تعتبر منجم الموهوبين، وقد نجحت في تخريج أجيال كثيرة على درجة عالية من المهارة، مثل علي أبوجريشة ورضا وشحتة ومحمد صلاح أبوجريشة وحسني عبدربه.