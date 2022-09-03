خروج 10 حالات من مصابي «أتوبيس الإسماعيلية».. حالتهم مستقرة

كشفت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، أن 10 حالات ضمن المصابين الـ12 في حادث «ميني باص» طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، خرجوا من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى استقبال المصابين في مستشفى فايد المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم والأشعات للتأكد من حالتهم الصحية.

مصادر: 10 مصابين بجروح وكدمات وكسور بسيطة

وقالت المصادر إن المصابين ممن تم التصريح لهم بالخروج من المستشفى معظمهم مصابون بكدمات وجروح سطحية في أنحاء مختلفة من الجسم وحالة وخيمة مصابة بكسور مختلفة وحالته مستقرة.

وسمحت المستشفى بالخروج لكل من سارة سعد السعيد 20 سنة بكدمات وجروح ومنال عبد الرحمن سليمان 59 سنة مصاب بكدمات وجروح وندى سعيد أحمد 22 سنة مصاب بكدمات وجروح مختلفة ومرفت سيد حسن 42 سنة مصاب بجروح وكدمات وكسور في أنحاء الجسم.

كما سمحت بخروج كلا من مصطفى سعيد أحمد 14 سنة مصاب بجروح وكدمات مختلفة ومريم سعيد أحمد 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات في الجسم وعمر شريف عبد المنعم 15 سنة مصاب بكسور في الجسم وجروح مختلفة ووفائي حلمي أبانوب 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم ومحمد شحاتة جميل 45 سنة مصاب بكسور وعمر شريف عبد المنعم.

التحفظ على حالتين في مجمع الإسماعيلية الطبي

وقرر أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي احتجاز إسلام رجب عبد السميع 52 سنة مصاب بصعوبة في النفس واشتباه نزيف داخلي في البطن والصدر وشريف عبد المنعم حسن 45 سنة مصاب بكسر في العمود الفقري وكسور في الجسم وجروح مختلفة بكسور في أنحاء الجسم.