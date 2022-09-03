مصرع ربة منزل على يد زوجها في أسيوط.. «مشاجرة بينهما انتهت بطعنها»

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر إصابتها بعدة طعنات على يد زوجها، بقرية البربا التابعة إلى مركز صدفا في محافظة أسيوط وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بمقتل ربة منزل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد مصرع ربة منزل إثر طعنها بآلة حادة على يد زوجها وذلك إثر وجود خلافات زوجية بينهما وجرى التحفظ على الجثة.

تحديد هوية الضحية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة صدفا، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين زوج يدعى «س. م. ع»، 37 عاما، وزوجته «ر.ع.م» 30 عاما.

مشاجرة تنتهي بمقتل ربة منزل

وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بينهما قام على إثرها الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة باستخدام آلة حادة، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة، لحين العرض على الطب الشرعي، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وجاري ضبط المتهم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، كشف محمد سعيد الفقي «محام»، لـ«الوطن» أنها تختلف طبقا لملابسات الحادث، في حالة قتل المتهم لزوجته عمداً «سبق إصرار وترصد» تكون العقوبة المتوقعة من المؤبد إلى الإعدام.

وفي حالة القتل الخطأ وعدم الترتيب مسبقا لإزهاق روح زوجته تتراوح العقوبة ما بين 7-5 سنوات طبقا لمجريات الواقعة.