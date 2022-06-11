تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها المحامي بالدقهلية.. عصا وسلك دش ‎ ‎

اعتدى محامي في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية بالضرب على زوجته حتى الموت، ‏وتمكنت المباحث من القبض عليه، فيما نُقلت الجثة إلى مستشفي نبروه المركزي تحت تصرف ‏النيابة العامة.

واعترف الزوج المتهم بقتل زوجته باستخدام بعض الأدوات، ومنها عصا خشبية ‏وسكينة وسلك «دش»، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، فاحتجزها داخل غرفة النوم وقام بالتعدي عليها ‏بالضرب باستخدام تلك الأدوات حتى فارقت الحياة.

وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من أهالي قرية كفر الجنينة بدائرة المركز، ‏بقيام محام بقتل زوجته، وعثور الأهالي على الزوجة جثة هامدة.

مقتل زوجة في كفر الجنينة

وعلى الفور، انتقل ‏ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة سيدة مسجاة على سرير غرفة ‏نومها، وبها عدة طعنات، وجروح سطحية وكدمات، وعثر بجوارها علي عصا خشبية وسلك دش ‏وسكينة.

وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ‏«محمد .ع ا.»، محامي، في العقد الرابع من عمره، ‏بقتل زوجته، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، ‏وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في محضر التحقيقات بسبب خلافات بينهما، وأن الأدوات المضبوطة بجوارها قام ‏باستخدامها في تنفيذ الواقعة‎.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد الشهود من الأهالي، أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام ‏بالتعدي عليها أكثر من مرة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.