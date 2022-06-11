رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها المحامي بالدقهلية.. عصا وسلك دش ‎ ‎

كتب:

صالح رمضان
03:11 م | السبت 11 يونيو 2022
محامي متهم بقتل زوجته

محامي متهم بقتل زوجته

اعتدى محامي في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية بالضرب على زوجته حتى الموت، ‏وتمكنت المباحث من القبض عليه، فيما نُقلت الجثة إلى مستشفي نبروه المركزي تحت تصرف ‏النيابة العامة.

واعترف الزوج المتهم بقتل زوجته باستخدام بعض الأدوات، ومنها عصا خشبية ‏وسكينة وسلك «دش»، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، فاحتجزها داخل غرفة النوم وقام بالتعدي عليها ‏بالضرب باستخدام تلك الأدوات حتى فارقت الحياة.

وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من أهالي قرية كفر الجنينة بدائرة المركز، ‏بقيام محام بقتل زوجته، وعثور الأهالي على الزوجة جثة هامدة.

مقتل زوجة في كفر الجنينة 

 وعلى الفور، انتقل ‏ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة سيدة مسجاة على سرير غرفة ‏نومها، وبها عدة طعنات، وجروح سطحية وكدمات، وعثر بجوارها علي عصا خشبية وسلك دش ‏وسكينة.

 وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ‏«محمد .ع ا.»، محامي، في العقد الرابع من عمره، ‏بقتل زوجته، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، ‏وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في محضر التحقيقات بسبب خلافات بينهما، وأن الأدوات المضبوطة بجوارها قام ‏باستخدامها في تنفيذ الواقعة‎.

شهود عيان يروون التفاصيل 

وأكد الشهود من الأهالي، أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام ‏بالتعدي عليها أكثر من مرة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اقرأ المزيد:

الغيرة وراء قتل الطفلة «ساندي» على يد زوجة عمها: «خنقتها فوق السطوح»

إعدام شاب شنقا قتل زوجة عمه وابنها في كفر الشيخ.. ولع فيهم وهم نايمين

محاكمة محام قتل والده بمساعدة زوجة أبيه وصديقه في الشرقية بعد قليل

حكاية سمسار قتل زوجة صديقه رميا بالرصاص بسبب «العمولة» في أسيوط

إحالة عاطل للجنايات.. قتل زوجة عمه وابنها حرقا في كفر الشيخ

مخدرات وجريمة قتل.. زوجة شابة تذبح زوجها بمساعدة عشيقها في القليوبية
بقلم صالح رمضان