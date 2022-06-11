تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها المحامي بالدقهلية.. عصا وسلك دش
كتب:
صالح رمضان
03:11 م | السبت 11 يونيو 2022
محامي متهم بقتل زوجته
اعتدى محامي في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية بالضرب على زوجته حتى الموت، وتمكنت المباحث من القبض عليه، فيما نُقلت الجثة إلى مستشفي نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
واعترف الزوج المتهم بقتل زوجته باستخدام بعض الأدوات، ومنها عصا خشبية وسكينة وسلك «دش»، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، فاحتجزها داخل غرفة النوم وقام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام تلك الأدوات حتى فارقت الحياة.
وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من أهالي قرية كفر الجنينة بدائرة المركز، بقيام محام بقتل زوجته، وعثور الأهالي على الزوجة جثة هامدة.
مقتل زوجة في كفر الجنينة
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة سيدة مسجاة على سرير غرفة نومها، وبها عدة طعنات، وجروح سطحية وكدمات، وعثر بجوارها علي عصا خشبية وسلك دش وسكينة.
وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج «محمد .ع ا.»، محامي، في العقد الرابع من عمره، بقتل زوجته، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في محضر التحقيقات بسبب خلافات بينهما، وأن الأدوات المضبوطة بجوارها قام باستخدامها في تنفيذ الواقعة.
شهود عيان يروون التفاصيل
وأكد الشهود من الأهالي، أن المتهم يتناول المخدرات وكثير الخلافات مع الزوجة، وقام بالتعدي عليها أكثر من مرة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.