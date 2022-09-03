أفضل الأماكن للخروج في سوهاج 2022.. معبد أبيدوس وجزيرة الزهور

تعد محافظة سوهاج، من أكثر المحافظات التي تتمتع بالعديد من المقومات جعلتها الأكثر جمالا، وذلك لما تحتويه من مواقع أثرية وتاريخية ودينية، إضافة إلى وجود متنزهات وحدائق جعلتها من أجمل المحافظات جمالا وهدوءًا.

أفضل الأماكن للخروج في سوهاج 2022

وتقدم «الوطن» أفضل الأماكن للخروج في محافظة سوهاج 2022، التي يأتي لها المواطنون من باقي جميع قرى ومراكز المحافظة، وجاءت كما يلي:

جزيرة الزهور

جزيرة الزهور والتي تعد من أفضل الأماكن للخروج في سوهاج 2022 والتي تقع في وسط نهر النيل، إليها بالعبارة النهرية التي تربط بينها وبين كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، وتحتوي على عدد من الشاليهات ومركز شباب وحديقة كبيرة، والدخول للجزيرة مجانا. .

جزيرة قرمان تقع وسط مياه نهر النيل وتبلغ مساحتها تبلغ 500 فدان، وتوجد بها قاعة مؤتمرات، ومزرعة تابعة للمحافظة.

- جزيرة الزهور، وتقع الجزيرة وسط النيل، والوصول إليها بالعبارة

- معبد أبيدوس «سيتي الأول»، هو معبد أثري مصري قديم، وهو أشهر معابد سوهاج ويقع في قرية العرابة المدفونة بمركز البلينا

- المرسى السياحي والفنادق العائمة

- متحف سوهاج القومي

- نادي التجديف بسوهاج

- القرية السياحية بالكوثر وتقع أعلى الهضبة الشرقية لمدينة سوهاج بحي الكوثر

- المخيم السياحي بالكوثر ويعد المخيم أكبر منتجع سياحي ترفيهي، ويضم أماكن للألعاب والملاهي.