يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، وذلك استعدادا لأداء الفروض الخمسة في موعدها المحدد، وهوما أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفق ما أعلنته هيئة المساحة، والتي جاءت كالتالي:

- موعد صلاة الظهر في سوهاج الساعة الـ11:53 صباحا

- موعد أذان العصر في سوهاج 3:23 عصرا

- موعد أذان المَغرب في سوهاج 6:11 مساءً

- موعد أذان العِشاء في سوهاج 7:28 مساءً

مساجد تاريخية في محافظة سوهاج

وتحتوي سوهاج على عدد كبير من المساجد التاريخية هناك مساجد تاريخية والتي يحرص أهالي المحافظة على التوجه إليها لأداء الصلوات فيها، ومن أشهرها مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، ومسجد السلطان حسن بمركز أخميم، ومسجد الفرشوطي بحي غرب سوهاج، ومسجد محمد صديق المنشاوي بالمنشأة.