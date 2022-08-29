أستاذ اقتصاد: الصادرات المصرية زادت إلى 3 أضعاف خلال 7 سنوات (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد، إن خطة التنمية المستدامة 2030، هدفها الأساسي إيجاد حلول طويلة المدى، وضمان التنمية المستدامة، وتذليل العقبات التي تواجه الإنتاج، ومساعدة المواطن المصري على العمل في الصناعة والزراعة، بدلا من التجارة والسياحة، أي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية زادت إلى 3 أضعاف خلال 7 سنوات.

دور البنك المركزي

أوضح سعيد، أنّ دور البنك المركزي تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف بين العملة المصرية والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم ليس مرتبطا بالقوة الشرائية للجنيه: «الدولار يساوي 19 جنيها، وهو ما يعكس خللا في ميزان المدفوعات، حيث أن لدينا 19 طلبا على الدولار، مقابل طلب واحد على الجنيه، ولدينا خلل بين ما نصدره وما نستورده».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «معنى أن الدولار يساوي 19 جنيها، أن الطلب على الاسيتراد أكبر بكثير من الطلب على الصادرات المصرية، وهذا الخلل موجود في ميزان المدفوعات المصرية منذ أكثر من 25 سنة».

وتابع أستاذ الاقتصاد: «على مدار 25 سنة، عانينا من الإغراق الذي حدث للصناعة والزراعة المصرية، بسبب المنتجات التي كانت تستورد في فوضى والمنتجات مجهولة المصدر ورديئة الجودة، وهو ما قضى بشكل كبير على الصناعة المصرية والحكومية والخاصة».

وواصل: «مشكلتنا الرئيسة هي ضعف الإنتاج، حيث لا يكفي المنتج المحلي استيراد المستهلكين في مصر، ما اضطر الدولة إلى استيراد منتجات من الخارج، وهو ما أدى إلى خلل مستمر في ميزان المدفوعات».

خطة قومية لتنمية الصناعة

أردف الدكتور أحمد سعيد: «بدأنا بالفعل منذ عام 2015 خطة قومية لتنمية الصناعة، وكان أساس هذه الخطة مبادرة الـ200 مليار جنيه، التي قدمها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن كانت لدينا مشكلة تتمثل في عزوف المواطنين على العمل في الصناعة، وبالتالي يجب على الإعلام ان يسلط الضوء على النماذج الإيجابية حتى يكون الإنتاج في مصر شعبوي».