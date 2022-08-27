خبير اقتصاد: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الخضراوات والفاكهة.. ننتج 45 مليون طن

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في الخضروات والفاكهة، ومصر تنتج ما يقرب من 20 مليون طن فاكهة سنويًا، و25 مليون طن خضروات، وتخطت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن بإجمالي 3 مليار دولار رغم الزيادة السكانية.

عمالة تفوق الـ7 ملايين عامل

وأوضح « أبو اليزيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم» أن الصناعة الغذائية قطاعا كبيرا ويستوعب عمالة تفوق الـ7 ملايين عامل من سوق العمل المحلي، لافتا إلى أن المزارع ينتج ويمكنه توصيل منتجه مباشرة إلى المستهلك ولكن التصنيع الزراعي يجمع جزء من المنتج ويصنعه بشكل مباشر من المصنع للمستهلك، بما يعني عملية إعداد منتج جاهز للأكل مباشرة ويتميز بجودة عالية ووفرة على مدار السنة.

يمكن للمواطن شراء الخضروات المجمدة طوال العام

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد إلى أن هناك محاصيل لا تتواجد إلا في أوقات معينة وفقا لطبيعة المواسم، ويمكن للمواطن شراء الخضروات المجمدة طوال العام بعد توفيرها من خلال المصانع، لافتا إلى أنه قبل عصر الصناعة الزراعية كان يستخدم التجفيف ولكن الوضع الآن اختلف.

المحاصيل الاستراتيجية.. القمح والأرز

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن المحاصيل الاستراتيجية من القمح والأرز والذرة والمحاصيل السكرية مثل البنجر وقصب السكر والمحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا وعباد الشمس وبذور القطن لها أهمية كبيرة، بالإضافة للبقوليات من فول وعدس وغيرها.

وأوضح أن مصر بدأت بمشروعات تنمية زراعية كبرى لتغطية الاحتياجات المتزايدة على المواد الغذائية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية، ومكن ذلك مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في وقت يعاني فيه العالم من نقص الغذاء.