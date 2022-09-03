فصل التيار الكهربائي عن 19 قرية في كفر الشيخ.. غدا

أعلنت المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، أن غداً الأحد سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 19 قرية في المحافظة، وكذلك بمراكز دسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول والرياض، وبيلا، بهدف إجراء الصيانة الدورية بداية من الساعة الثامنة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

فصل التيار الكهربائي عن 19 قرية في كفر الشيخ

وأضافت المهندسة غادة، وكيل قطاع كهرباء المحافظة، عبر بيان اليوم، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 19 قرية في كفر الشيخ وهم: مغذي البكاتوش بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية البكاتوش وتوابعها، كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شباس الملح بدسوق، ويتأثر بعملية شباس الملح والمندورة وتوابعهما، وفصل التيار عن مغذي مدينة دسوق القديمة، وتتأثر بعملية الفصل جماجمون وكفر إبراهيم.

فصل التيار الكهربائي عن سيدي سالم

وأشارت أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي ضمن 19 قرية في كفر الشيخ، لـ مغذي شوغي بسيدي سالم، ويتأثر بالفصل قرية شوغي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي خشوعي تركيز 2، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي معدية رشيد بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل البصراط والملاح وتوابعهما، كما سيتم الفصل بمغذيات البرانية والشاعر والساحل والعرب، وتتأثر بعملية الفصل قرى البرانية وأبو دنيا وتوابعهما والشاعر وتوابعها ومعدية مهدي والنجارين، وعزب العرب.

وسيتم قطع التيار الكهربائي أيضاً عن مغذي الخوالد بسيدي سالم، ويتأثر بالفصل قرية الخوالد وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي صرف 44 بالحامول، ولا توجد قرى متأثرة بالفصل، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي الوزارية والقرى التابعة ومحطة مياه بقلولة بمركز الرياض، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرملة بسيدي غازي، وتتأثر بالفصل منطقة الرملة وزهران وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي الكراكات ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية الكراكات وتوابعها.