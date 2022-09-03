رصف طرق وزراعة أشجار خضراء في ميادين كفر الشيخ

شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال رصف وتمهيد عدد من الطرق من بينها مدينة دسوق، حيث جرى رصف ساحة الميدان الإبراهيمي، وشارع سيدى إبراهيم، وشارع شبكة الكهرباء، وزرع نخيل الزينة بحرم المسجد الإبراهيمي، ورصف شارع مستشفى دسوق العام، وذلك من خلال توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع كفاءة الطرق

ومن جانبه، أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه كلف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، باستكمال رفع المطابق والبيارات بحارة الأشراف الشهير بشارع الخليفة، ومراجعة المرافق العامة بها، استعدادا لعمل بلاطات خرسانية عقب الانتهاء من الأعمال التمهيدية والتجريف، وكذلك متابعة إنشاء رصيف موحد وتركيب بلدورات بشارع شبكة الكهرباء بالتزامن مع انتهاء الرصف.

زراعة أشجار الزينة

كما كلف اللواء جمال الدين المحافظ، جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، بإصلاح ماسورة للصرف الصحي بقرية بقلولة، ومسح وتمهيد طريق الناحيتين أبو صالح مقابل قرية البرية، ومتابعة أعمال الرصف على طريق الضبعة، وكذلك متابعة لزراعة عدد من أشجار الزينة على الطرق الفرعية والرئيسية والميادين.