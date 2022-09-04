بدء تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. اليوم

تنطلق اليوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، ولمدة سبعة أيام للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني الذي أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

رسوم تظلمات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، رسوم تظلمات الثانوية العامة وقدرها 150 جنيها لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، موضحة أنه يتم التقدم بطلب الإطلاع وتحديد المواد المراد الإطلاع عليها وموعد ومكان الإطلاع إلكترونيًا.

ضوابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

وعن ضوابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني، قالت الوزارة في بيان سابق لها، إنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا ويتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، ونموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وأوضحت أن من يتخلف عن موعد الإطلاع ليس من حقه التقدم بطلب للإطلاع مرة أخرى، ويجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، مؤكدة أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له.

ثم يتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.