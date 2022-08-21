وزير التعليم يتابع فحص تظلمات الثانوية العامة: «كل واحد هياخد حقه»

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير عملية التظلمات للدور الأول 2021/2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

الاطمئنان على دقة التصحيح

والتقى الوزير بعدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور؛ للاطمئنان على دقة التصحيح َوضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وشدد حجازي، على حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه وجّه بضرورة توفير جميع وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور خلال الاطلاع على ورقة الإجابة «بابل شيت» ونموذج الإجابة.

تخصيص 4 مقرات جديدة للتظلمات

واستكماًلا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على أولياء الأمور، اتخذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باقتصار مقر التظلمات بالمدينة التعليمية بأكتوبر لمحافظات بني سويف والفيوم، على أن يتم تخصيص 4 مقرات أخرى للاطلاع بالقاهرة الكبرى، ويتم إخطار الطلاب بالمواعيد والأماكن المحددة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.