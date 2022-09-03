تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. اعرف الموعد والرسوم

أعلنت قبل أيام قليلة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة حيث تمكن 138 ألفا و475 طالبا وطالبة من النجاح بنسب بلغت 88.6% ويسعى عدد منهم إلى تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 خلال الأسبوع الحالي.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على أن يبدأ من غد 4 سبتمبر ويستمر 7 أيام على أن يتم تلقي التظلمات على الموقع الإلكتروني المتعلق بتظلمات الثانوية العامة والذي جرى تحديده في وقت سابق من قبل الوزارة.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وخصصت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، بقيمة 150 جنيها لكل مادة، ويجري جمعها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، حيث يتمكن الطالب خلال التظلم التطلع على أوراق الإجابة الخاصة به.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وحددت الوزارة رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني حيث يتمكن الطالب التسجيل من خلاله ويأتي ذلك من خلال الضغط على هذا الرابط، وفيما يتعلق بتوزيع درجات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 طبقا لبيان وزارة التربية والتعليم أن الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية هي 80، والإنجليزية هي 50 درجة.

وتأتي درجات اللغة والفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية تكون 40 درجة، وفي الشعبة الأدبية، جاءت درجات مادة التاريخ 60 درجة، الجغرافيا 60 درجة وكذلك كل من والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بواقع 60 درجة أيضا.

وجاء توزيع درجات مواد «علوم ورياضة» الكيمياء، والفيزياء كلاهما من 60 درجة، وبلغت درجات الرياضيات التطبيقية والبحتة 60 درجة، وكذلك الأحياء والجيولوجيا 60 درجة والتربية الدينية تكون 25 درجة وكذلك مادة التربية الوطنية.