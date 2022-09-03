محمود فوزي: اختيار مقرري اللجان الفرعية والنوعية للحوار الوطني الاثنين

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عقد جلسة خاصة، بعد غد الاثنين، للاستقرار على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، مشيرا إلى أن الحوار به 3 لجان نوعية رئيسية، «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، جميعها لها مقررين ومساعدين لهم.

فوزي: لدينا 15 لجنة فرعية تخصصية

أضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، تقدمه الإعلامية أنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن كل محور من هذه المحاور، سيتفرع عنه عددا من اللجان الفرعية التخصصية، بمجموع 15 لجنة، تحتاج إلى 15 مقررا و15 مساعدا، وخلال الفترة الماضية، جرى اختيار المقررين والمقررين المساعدين بمواصفات خاصة، كأن يكون صاحب تخصص، وأن يكون هناك توازن بين كل فئات وطوائف المجتمع للتمثيل في الحوار المجتمعي، حتى يكون له القبول، وذا نتائج مثمرة.

فوزي: ندرس الموضوعات بشكل علمي في الحوار الوطني

واستطرد: إن المنسق العام للحوار الوطني، وبسبب تواصله مع جميع الفئات، عمل خلال الفترة الماضية على المشاورات اللازمة في هذا الشأن، «أحنا من أول يوم، اتفقنا أن آلية الحوار الوطني آلية متوسطة، بالتحضير والإعداد الجيد، حتى نصل إلى نتائج جيدة، كما أن الحوار الوطني، ليس جلسة أو اثنين أو مؤتمر شعبي، بندرس الموضوعات بشكل علمي».