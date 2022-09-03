حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني يرسم لوحة الحياة السياسية في مصر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك حالة من التفاؤل بين الأحزاب مع اقتراب الحوار الوطني الذي أصبح تغيرا ملموسا في الواقع المصري، لافتا إلى أن الطريقة التي يدار بها الحوار الوطني اختلفت تماما عن ما قبل ذلك، فلم تعد هناك حالة من التنازع تعيق توصيل صوت الشارع إلى القيادة السياسية.

لوحة مصرية سياسية في طريق الجمهورية الجديدة

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يمثل تفاعلا وتناغما لما يحدث في الجمهورية الجديدة من توجهات وتخطيطات ضمن الحراك السياسي المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يرسم لوحة مصرية سياسية في طريق الجمهورية الجديدة، خاصة مع ظهور برامج الأحزاب السياسية بوضوح بعد الاتفاق على الأرضية العامة.

محاور الحوار الوطني منظمة بشكل احترافي

وأشار الدكتور هشام عبدالعزيز، إلى أن محاور الحوار الوطني منظمة بشكل احترافي ومحاوره تضمنت الموضوعات الأهم بالنسبة للمواطن المصري، مؤكدا أن الأحزاب لابد أن تعمل على تقديم برامج متكاملة تتفق مع الرؤية العامة لمناقشة القضايا التي تؤثر في الدولة المصرية.

ملف السياحة

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ملف السياحة كان من أهم الملفات التي أشارت إليها الأحزاب للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة التي حدثت نتيجة للأزمات العسكرية الدولية والتغيرات المناخية، وذلك من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة وبحث سبل الاستفادة منها.