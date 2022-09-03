الاتحاد الديمقراطي: تأخير انطلاق جلسات الحوار الوطني لمراجعة ضوابط وآليات العمل

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن الحوار الوطني قام على دراسة وافية واستعداد جيد من أجل المجتمع يؤهل للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والعيش في حياة ديمقراطية جديدة من نوعها، لافتا إلى أن التأخير في انطلاق جلسات الحوار الوطني في الصالح العالم ومن أجل مراجعة الضوابط وآليات العمل.

3 محاور رئيسية للحوار الوطني

وأوضح «ترك» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني تفرع إلى 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، انقسمت بعد ذلك إلى عدة فروع لتغطي احتياجات المصريين بشكل كامل، تضمنت الصحة والتعليم والسكان، وأعطى هذا التنوع الفرصة للأحزاب والقوى السياسية لتجهيز أكبر عدد من الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

40 حزبا يتناقشون جميعا في الأفكار والمقترحات

وأشار حسن ترك، إلى أن هناك تحالفا للأحزاب المصرية ويضم أكثر من 40 حزبا يتناقشون جميعا في الأفكار والمقترحات للانتهاء بمخرج نهائي يمثل رؤية الأحزاب السياسية في مصر، موضحا أن التحالف استعان بالعديد من الخبراء والأساتذة الجامعيين المتخصصين في ملفات الحوار الوطني للاطلاع على خبراتهم ومعرفتهم التي أسهمت بشكل كبير في إعداد الورقة النهائية المشاركة في الحوار الوطني باسم الأحزاب السياسية.

الحياة الديمقراطية في مصر اختلفت

وأكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن الحياة الديمقراطية في مصر اختلفت بعدما وضعت القيادة السياسية مصر على الطريق السليم الذي يتميز بالاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت الاستقرار عانت الأحزاب السياسية من الحياة غير الديمقراطية في ظل مواجهة الجماعات الإرهابية.