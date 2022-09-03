النائبة راجية الفقي: الحوار الوطني تجسيد حقيقي للرأي والرأي الآخر

قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة شابة وبها أكثر من 65% من تعدادها السكاني من فئة الشباب، لافتة إلى أن كل المشروعات في الأعمال العامة والمجال السياسي لابد أن تنعكس على الشباب من الدرجة الأولى.

طاولة واحدة تضم الأحزاب والنقابات

وأوضحت «الفقي» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني له انعكاس كبير على الشباب يوضح لهم مدى اهتمام الدولة بمناقشة الموضوعات التي تهمهم وتستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن الحوار الوطني هو تجسيد حقيقي للاستماع للرأي والرأي الآخر، من خلال طاولة واحدة تضم الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

مشاركة المواطنين والنخبة السياسية

وأشارت النائبة راجية الفقي إلى أن الحوار الوطني يتضمن أيضا مشاركة المواطنين بشكل عام والنخبة السياسية بشكل متحد لتقديم الموضوعات التي يمكن النقاش حولها، لافتة إلى ان إدارة الحوار تتلقى المقترحات والآراء من الجميع عبر الموقع الإلكتروني ويتم تصنيف الآراء والمقترحات وفقا للتخصصات ووضعها على جدول مناقشات الحوار الوطني.

ورقة عمل في الحوار الوطني

وأكدت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية شاركت بورقة عمل في الحوار الوطني في الموضوعات ذات الأولوية التي يجب البدء بها والتصور الإجرائي لإدارة الحوار الوطني، موضحة أن ورقات العمل النهائية المقدمة من خلال أعضاء التنسيقية تم تنقيحها ودمج الأفكار المتشابهة، وكانت أهم الموضوعات المقدمة هي المتعلقة بالجانب الاقتصادي الذي يهم المواطن من الدرجة الأولى.