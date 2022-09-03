لميس: تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي منح اطمئنانا للسوق

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، منح اطمئنانا للسوق، لأن هذا التوقيت في حاجة إلى «صنايعي».

أضافت «الحديدي»، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «دكتور يوسف بطرس غالي قالي زمان، أنا ميكانيكي بصلح الاقتصاد، عندما يحتاج إلى إصلاح».

اختيار جيد للمستشارين

تابعت الإعلامية: «صنايعي يعني مسؤول، يدرك آليات السوق وأدوات التعامل مع الأزمات، ويضع سياسة نقدية سليمة، لا تقوم على الشخصنة أو الانفراد بالرأي، والسوق كان سعيدا جدا باختياره لفريقه الجديد من المستشارين».

وأوضحت لميس الحديدي: أن «اختياره لفريقه من المستشارين كان جيدا، وهو ما يعني أن هناك عمل جماعي مع مساعديه ومستشاريه ورؤساء البنوك، والمحافظ لا يملك عصا سحرية لحل كل المشكلات، وأمامه تحديات عظمى، خاصة أننا في مواجهة العاصفة التي نحن في قلبها».

وأكدت، أن هناك دور على المحافظ والبنك المركزي والحكومة، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، واستهداف التشغيل والسياسات المالية والسياسات المصرفية.

تحديات أمام البنك المركزي في الفترة المقبلة

أشارت إلى أن هناك تحديات كثيرة ينتظرها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، مثل سعر صرف العملة الوطنية وتطور معدلات التضخم، إذ وصل في مصر إلى 15.6%، إذ أن معدلات التضخم في العالم كله عالية جدا.

وأضافت، أن ثالث تحدي هو الاستيراد، إذ أن قرارات فبراير أثرت على السوق، وكانت الكثير من المصانع قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق، لكن وزارة المالية، قررت مؤخرا منح قبلة الحياة للصناعة والتجارة.